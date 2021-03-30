В Кремле считают, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений. А дела с "нормандским форматом" обстоят плохо.

Об этом заявил в интервью газете "Аргументы и факты" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Киев полгода говорит, что "Минские договоренности уже мертвые".

"Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию на Донбассе.

Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

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