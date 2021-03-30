Британія послаблює карантинні обмеження [ Редактировать ]
Велика Британія розпочала другий етап послаблення карантину. Відтепер громадянам можна збиратися на вулиці групами до шести людей. Також британцям дозволили займатися спортом надворі та ходити в басейни, а аматорським командам навіть проводити змагання.
Наступний етап послаблення карантину запланований на 12 квітня. Тоді відчинять магазини з товарами не першої необхідності, а заклади харчування зможуть приймати відвідувачів на терасах.
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