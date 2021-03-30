Известная актриса Ирина Безрукова впервые за долгое время высказалась о расставании со своим вторым супругом, актером Сергеем Безруковым.

"Моя жизнь много лет была сосредоточена на двух мужчинах - сыне Андрее и муже Сергее. Я думала, что они будут со мной до конца моей жизни, но этого не случилось. Эти ситуации, с сыном и вторым мужем, случились бесповоротно. Надо уважать и принимать выбор людей. На это у меня ушло пять лет", - рассказала Ирина.

Женщина также отметила, что до сих пор жалеет о расставании с мужем.

"Я бы хотела, чтобы мой муж был рядом со мной. Но они решили по-другому. Сергей и Андрей решили, что пришло время оказаться не рядом. Я принимаю этот их выбор", - призналась Безрукова.

Она заявила, что ей больно от разлуки с любимым. Ирина считает, что любой человек стремится к гармонии и стабильности и хочет, чтобы все было хорошо.

"Мы, вероятно, ученики и учимся. В том числе и прощать. Может, все ситуации, чтобы моя душа совершенствовалась", - высказалась знаменитость о разводе с Безруковым.

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