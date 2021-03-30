Пташині нутрощі, пір'я і тонни нечистот. На Черкащині жителі звинувачують місцеве підприємство у забрудненні довкілля. Люди вже не раз скаржились і в поліцію, і в екологічну інспекцію та ситуація не змінюється. Чому? - розбиралися мої колеги.

Сонце, ліс і спів птахів, щоправда, у цьому сосновому бору про свіже повітря можна тільки мріяти. Причиною всьому ось ця вигрібна яма, яку вже роками нелегально наповнює місцеве фермерське господарство.

Та господарство більше нагадує величезну птахофабрику, розповідають жителі сусідніх із підприємством сіл. Там вирощують елітних качок - каже пані Лариса. Аби уявити об'єми виробництва жінка веде нас до непрацюючих очисних споруд, куди підприємство зливає відходи просто із забійного цеху.

Он бачите, яке все, впитується в землю і тече сюди, там дальше стоять ще от такі бетонні відстійники, вони наливають сюди, а воно виливається.

Найближче село Кедина Гора від підприємства всього за кілометр. Тамтешні жителі просто в розпачі від такого сусідства.

Людмила, жителька села Кедина Гора:

Це що вони виливають - це одне. А те, що палять пір'я, лапи, все вони спалюють в селі стоїть смог, особливо літом відчиняєш вікно і просинаєшся від того, що стоїть вонь.

Ззовні підприємство суттєво відрізняється від старих очисних станцій. Тут чисто, прибрано і майже не чути нестерпного смороду, та от журналістам тут явно не раді. Давати будь-які коментарі керівництво фабрики навідріз відмовляється.

Без камери один пожалуйста заходьте, буде общатись. А з камерами сказав не буде ….

Уникає керівництво підприємства і спілкування з місцевою владою. Золотоніська ОТГ, на території якої і розташована фабрика, не раз намагалася вмовити власника утилізовувати відходи виробництва у цивілізований спосіб. На одній із зустрічей директор попросив місяць на усунення недоліків.

Олександр Городинець, працівник відділу муніципального інспектування Золотоніської ОТГ:

Натомість через місяць ніхто не з'явився. Намагалися зв'язатись, але каже, ми працюємо і чим вам допомогти не знаємо.

Та стоки і переповнені очисні не єдина проблема. Нещодавно екологічна інспекція виявила навколо фабрики щонайменше 5 могильників із рештками птиці, їх вирили прямо на городах селян.

Наталя Лесечко, начальник відділу контролю Державної екологічної інспекції центрального округу:

Підстилка з гноєм із тими відходами, окрім того, ще боєнські відходи, зіпсовані яйця, кишки, воно все там зберігалося, вони нас не допускають до проведення перевірки. Ось в березні 21 року було знову проведено виїзд, але інспекторів знову не допущено до перевірки.

Екологічна інспекція підрахувала, попередньо фабрика завдала збитків довкіллю на понад 300 тисяч гривень. Всі матеріали передали в поліцію і там вже відкрили кримінальне провадження.