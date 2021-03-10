В среду, 10 марта, в Днепровском районе Киева, на улице Воскресенская, 16б, женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в районе 12:00 на территории ЖК "Парковые озера".

От полученных травм скончалось на месте.

По предварительной информации, женщине было около 50 лет.

Отметим, что на линию 102 поступил вызов, что женщина собирается прыгнуть с 22 этажа. Обстоятельства ее гибели неизвестны. Это установит следствие.

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Кроме того, в Дарницком районе Киева с 16-го этажа дома на улице Архитектора Вербицкого выпала 15-летняя девушка. По предварительной информации, подросток выпрыгнул из общего балкона многоэтажки.

Ранее мы писали, что на Чайке под Киевом погиб 10-летний мальчик, упав с 15-го этажа 19-этажного дома. Мальчик поднялся на 15 этаж и зашел на общий балкон, который доступен всем жителям.

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