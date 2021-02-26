В Киеве 11-летний мальчик выпрыгнул из окна [ Редактировать ]
В Киеве, в Днепровском районе города, произошел несчастный случай. 11-летний мальчик выпрыгнул с высоты 3 этажа. Об этом сообщает "Информатор".
Ребенок выпрыгнул из окна туалета между 2 - 3 этажами.
Как сообщили медики, вероятно, из-за конфликта.
Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота. "Скорую" вызвала полиция.
Всего за февраль было шесть падений с высоты, когда из окна многоэтажного дома падают несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в столичном лицее подросток выпрыгнул из окна. Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.
Также мы писали о том, что в Киеве девушка выпрыгнула с 16 этажа. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются.
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