В Киеве, в Днепровском районе города, произошел несчастный случай. 11-летний мальчик выпрыгнул с высоты 3 этажа. Об этом сообщает "Информатор".

Ребенок выпрыгнул из окна туалета между 2 - 3 этажами.

Как сообщили медики, вероятно, из-за конфликта.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота. "Скорую" вызвала полиция.

Всего за февраль было шесть падений с высоты, когда из окна многоэтажного дома падают несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в столичном лицее подросток выпрыгнул из окна. Отмечается, что с сильными травмами головы и ног его срочно госпитализировали в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве девушка выпрыгнула с 16 этажа. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Предсмертной записки при девушке не нашли, мотивы ее поступка выясняются.

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