Во вторник, 30 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Так, по его словам, наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе.

При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек.

Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо придерживаться карантинных ограничений.

Чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу - надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения - мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко.

Читайте также о том, что в Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови. Всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей.

Кроме того, в США разработали "вакцину будущего" против штаммов коронавируса. В настоящий момент компания занимается разработкой препарата нового типа, который будет нацелен, в основном, на южноафриканский вариант COVID-19.

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