В ЕС договорились нарастить производство COVID-вакцин [ Редактировать ]
Лидеры стран-членов Европейского союза договорились нарастить производство вакцин от коронавируса. Также в ЕС будут усиленно работать над поставками вакцин в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
Кроме этого в ЕС отметили важность прозрачности и использования разрешений на экспорт вакцин.
"Лидеры ЕС взяли на себя обязательство ускорить производство, доставку и внедрение вакцин", - сообщили в Совете Европы.
В Евросоюзе подтвердили важность глобальных цепочек поставок вакцин и подтвердили, что компании должны соблюдать договоренные сроки, отмеченные в контрактах.
Также ЕС продолжит содействовать в борьбе с пандемией в бедных странах.
"Работа над созданием механизма для того, чтобы делиться вакцинами, должна начаться как можно быстрее, чтобы дополнить и поддержать ведущую роль платформы COVAX в общем доступе к вакцинам и их доставке", - говорится в заявлении.
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