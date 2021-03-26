Лидеры стран-членов Европейского союза договорились нарастить производство вакцин от коронавируса. Также в ЕС будут усиленно работать над поставками вакцин в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Кроме этого в ЕС отметили важность прозрачности и использования разрешений на экспорт вакцин.

"Лидеры ЕС взяли на себя обязательство ускорить производство, доставку и внедрение вакцин", - сообщили в Совете Европы.

В Евросоюзе подтвердили важность глобальных цепочек поставок вакцин и подтвердили, что компании должны соблюдать договоренные сроки, отмеченные в контрактах.

Также ЕС продолжит содействовать в борьбе с пандемией в бедных странах.

"Работа над созданием механизма для того, чтобы делиться вакцинами, должна начаться как можно быстрее, чтобы дополнить и поддержать ведущую роль платформы COVAX в общем доступе к вакцинам и их доставке", - говорится в заявлении.

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