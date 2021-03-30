Министр здравоохранения Максим Степанов раскрыл планы министерства по вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Так, по его словам, до конца года планируют вакцинировать по меньшей мере 60% взрослого населения страны.

По словам министра, выполнение этого плана зависит от того, будет ли в Украине достаточное количество доз вакцин от коронавируса.

До конца года мы должны вакцинировать по меньшей мере 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас не будут подводить страны, то есть будут выполнять контракт. Следовательно, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня в регионах Украины открыто более 11 тысяч кабинетов прививания.

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Кроме того, в США разработали "вакцину будущего" против штаммов коронавируса. В настоящий момент компания занимается разработкой препарата нового типа, который будет нацелен, в основном, на южноафриканский вариант COVID-19.

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