В Берлине вступили в силу новые правила карантина, которые предполагают разрешение на посещения гражданами определенного количества заведений по справке ПЦР-теста, подтверждающую отсутствие COVID-19. Об этом пишет berln.de.

Решение о новых правилах приняли 27 марта 2021 года. Жителям Берлина запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата отрицательного ПЦР-теста. Однако ограничения не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, магазины бытовой техники, заправки и автомастерские.

Отмечается, что меры касаются мест, где занимаются персональным уходом. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

Читайте также, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина до 18 апреля. При этом на Пасху будут введены более жесткие ограничения. Кроме того, более жесткие правила будут применяться в тех регионах, где число зараженных в течение трех дней подряд будет превышать 100 человек на 100 тысяч населения.

Кроме того, В Польше приняли решение ужесточить карантинные ограничения, поскольку в стране наблюдается резкое ухудшение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения Республики Польша заявил, что в случае если эпидемическая ситуация не улучшится, то меры ужесточат до Пасхи.

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