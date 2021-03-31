Эпидпорог коронавируса: в каких областях не превышен показатель [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что в 4 областях страны не превышен эпидемиологический порог.
Отметим, что в Киеве и 20 областях он выше нормы.
Так, не превышен эпидпорог:
- в Херсонской (86,5% при норме 100%),
- в Винницкой (92,2%),
- в Хмельницкой (92,3%),
- в Черновицкой (95,2%).
Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.
Уровень госпитализаций также не превышает норму лишь в четырех регионах:
- Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения),
- Луганской (40,3),
- Хмельницкой (43,3),
- Донецкой (59,5) областях.
Единственным регионом в "желтой" зоне остается Хмельницкая область.
В "оранжевой" зоне находятся:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Ривненская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская области.
В "красной" зоне 11 регионов:
- Киев,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черновицкая,
- Черниговская области.
Напомним, что по состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса.
по теме
В понедельник, 29 марта, Министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина до 11 регионов
Во вторник, 23 марта, Кабинет министров Украины принял постановление о том, что в регионах "красной" зоны, куда относится и Киев, и Киевская область, запрещено находиться без маски на улице
В четверг, 17 марта, в Киеве могут усилить карантин
В Николаеве усиливают карантинные ограничения и увеличивают количество коек для больных коронавирусом
В среду, 31 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине за сутки от коронавируса вакцинировали 18668 человек