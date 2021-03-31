В среду, 31 марта, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что в 4 областях страны не превышен эпидемиологический порог.

Отметим, что в Киеве и 20 областях он выше нормы.

Так, не превышен эпидпорог:

в Херсонской (86,5% при норме 100%),

в Винницкой (92,2%),

в Хмельницкой (92,3%),

в Черновицкой (95,2%).

Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму лишь в четырех регионах:

Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения),

Луганской (40,3),

Хмельницкой (43,3),

Донецкой (59,5) областях.

Единственным регионом в "желтой" зоне остается Хмельницкая область.

В "оранжевой" зоне находятся:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Полтавская,

Ривненская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская области.

В "красной" зоне 11 регионов:

Киев,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черновицкая,

Черниговская области.

Напомним, что по состоянию на 31 марта в Украине зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса.