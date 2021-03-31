Рекорд по смертности: появились последние данные об "атаке" коронавируса на украинцев [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 30 марта, зафиксировано 11 226 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 11 226 человека;
- летальных случаев - 407;
- выздоровело - 6 405 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 674 168 человека;
- выздоровели - 1 313 481 человек;
- летальных исходов - 32 825;
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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