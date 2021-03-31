В Украине за минувшие сутки, 30 марта, зафиксировано 11 226 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 11 226 человека;

летальных случаев - 407;

выздоровело - 6 405 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 674 168 человека;

выздоровели - 1 313 481 человек;

летальных исходов - 32 825;

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.