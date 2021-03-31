Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "нормандского формата" в Елисейском дворце, 9 декабря 2019 года Источник: Reuters

В Офисе президента Украины дали разъяснения по этому поводу отсутствия президента Украины Владимира Зеленского на переговорах в формате видеоконференции президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, где среди прочего обсуждалась и ситуация на Донбассе.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" заявила, что "мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины".

Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе, или в той или иной стране... Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее Украина продолжает переговоры со всеми странами Нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься.

Мендель добавила, что у Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем.

Евросоюз зарекомендовал себя как надежный партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма, а также отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся накануне переговоры лидеров России, Франции и Германии не были подменой "минского формата", в рамках которого переговоры трех стран проводятся с участием Украины. Его слова цитирует "Коммерсант".

Это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно... Не надо было ничего обозначать, все "красные линии" хорошо известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону, поэтому в этом просто не было необходимости. Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений.

Ранее о планах лидеров трех стран обсудить ситуацию на Донбассе после резкого обострения в прошлую пятницу, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского не планируется, поскольку кроме Донбасса будет много "иных вопросов для обсуждения".

"Подробности" также сообщали, что по словам Пескова, Владимир Путин пока не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.