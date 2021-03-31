Громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками

Київ вводить з п'ятого квітня суворіші обмеження - столиця закриває всі школи і дитячі садки. Про це в середу, 31 березня, повідомив мер міста Віталій Кличко. Громадський транспорт і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками.

Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Продуктові ярмарки забороняються з 1 квітня.