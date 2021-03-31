Ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковіду планують закупити в Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання Уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити переважну кількість дорослого населення країни.

У квітні-травні за чинними контрактами Україна має отримати майже п'ять мільйонів доз сироватки. Степанов також зауважив, що протягом наступних двох тижнів очікується сплеск госпіталізацій коронавірусних хворих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: