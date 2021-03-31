У Кремлі заявили, що розмови з українським президентом поки не планують

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емануель Макрон закликали лідера країни-агресора Путіна забезпечити режим припинення вогню на сході України. Напередодні лідери провели відео конференцію.

Європейські політики наполягають на проведенні нормандського саміту для реалізації Мінських угод. Раніше на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та через убивство російськими найманцями українських військових країни Великої семірки нагадали, що РФ є стороною конфлікту, а не посередником.

У Кремлі заявили, що розмови з українським президентом поки не планують.