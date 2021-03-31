У Дніпрі знайшли обвуглене тіло директору магазину зброї [ Редактировать ]
Вбивство з багатьма невідомими. У Дніпрі загадково зник директор магазину зброї. А наступного дня його автівку, вигорілу вщент, знайшли на березі Дніпра. У салоні машини було обвуглене тіло. Кому міг перейти дорогу зброяр? Олена Мендалюк з'ясовувала.
В останнє живим Анатолія Міщенка бачили у магазині зброї, де він працював директором. Напередодні чоловік близько 9.00 ранку виїхав з роботи на власному авто і зник. Зв'язок з ним обірвався. Знайомі та родичі почали активно шукати Анатолія через соціальні мережі, а вже надвечір наступного дня автівку бізнесмена вигорілою вщент знайшли на березі Дніпра на околиці міста.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
Під час огляду салону автомобіля поліцейські виявили рештки людського тіла, сильно обгорілі. На даний час все направлено для експертизи.
У магазині з журналістами спілкуються стримано, коментувати будь-що на камеру відмовляються. Розказують лише - Анатолій був чудовою людиною та керівником.
Когда надо строгий, когда не надо не строгий, по разным ситуациям.
Що могло статися, колеги й гадки не мають. Усі сподівалися, що знайдуть Анатолія живим.
Да, он был здесь в 9 утра. Уехал, а там - это все что известно.
Валентина, працівниця магазину:
Думали может на рыбалку поехал или еще куда. Совсемь не думали, что это похищение или еще что-то.
Знайомі бізнесмена впевнені чоловіка жорстоко вбили. Цю версію не відкидають і в поліції. Уже відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Анатолій Міщенко працював директором у магазині зброї з 2014 року. А до того, за даними ЗМІ, служив у батальйоні особливого призначення "Беркут". У вбитого залишилися дружина та двоє дітей.
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