В Украине за минувшие сутки, 31 марта, зафиксировано 17 569 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 421;

выздоровело - 9 602 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 691 737 человека;

выздоровели - 1 323 083 человек;

летальных исходов - 33 246;

Сделано 59 803 ПЦР-тестов, 22 276 ИФА-тестов и 50 680 экспресс-тестов на антиген.



Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.