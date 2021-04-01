Коронавирус продолжает "бить рекорды" в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 31 марта, зафиксировано 17 569 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных случаев - 421;
- выздоровело - 9 602 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 691 737 человека;
- выздоровели - 1 323 083 человек;
- летальных исходов - 33 246;
Сделано 59 803 ПЦР-тестов, 22 276 ИФА-тестов и 50 680 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.
Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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