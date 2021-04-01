В Харькове в детской инфекционной больнице находятся 70 пациентов с COVID-19. Некоторые из детей в очень тяжелом состоянии.

По словам медиков, в последнее время участились случаи заболевания COVID-19 среди детей. При этом болезнь они переносят тяжелее.

"На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся четверо детей. Двое - на искусственной вентиляции легких, двое - на увлажненном кислороде. Дети тяжелые, очень даже тяжелые", - говорит директор Харьковской областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.

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