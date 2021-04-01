Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан прокомментировал вероятность введения комендантского часа в столице в связи с ужесточением карантина. Решение о введении комендантского часа в Киеве, о котором писали СМИ, должно приниматься на уровне Кабинета Министров, подчеркнул он.

"Эта информация (о введении комендантского часа - ред.) вообще не рассматривалась ни на каком заседании ... Вопрос должен рассматриваться исключительно на уровне правительства, так как при комендантском часе задействована Национальная гвардия и Национальная полиция, это исключительно правительственное решение", - сказал он.

Как отмечает издание, возможно усиление патрулей Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина. Также рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.

"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что Киев с 5 апреля ужесточает карантин.