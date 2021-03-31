Верховная Рада может принять решение о введении комендантского часа в Киеве. Из-за критической ситуации с коронавирусом жителям столицы могут запретить передвижение по городу после 22:00. Парламент может собраться во вторник, 6 апреля, для введения дополнительных карантинных ограничений в Киеве.

Источник в МВД считает, что Рада может принять решение о комендантском часе, предусматривающем полный запрет на передвижение по городу после 22:00. Вероятность такого решения он оценивает как высокую. Источник в Верховной Раде признался, что ситуация развивается очень быстро и меры по противодействию коронавирусу в столице принимаются в спешке.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения. А Кличко сейчас просто поторопился. Пытается перехватить инициативу", - заявил собеседник.

Тем временем в МВД не исключают и не подтверждают возможность введения комендантского часа.

"Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство", - сказал спикер МВД Артем Шевченко.

Ранее сообщалось, что Киев с 5 апреля ужесточает карантин.