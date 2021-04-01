Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил о том, что с 5 апреля в столице маршрутки, троллейбусы, метро и другие виды общественного транспорта, будут работать по специальным пропускам, сообщает "Хвиля".

"1 апреля, после заседания городской комиссии, которая утвердит соответствующее решение, будет указан порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, который 5 апреля переходит в специальный режим работы", - пояснил Николай Поворозник.

По информации чиновника, транспортная инфраструктура Киева будет доступна только для пассажиров со специальными пропусками.

"Предприниматели будут получать пропуск в департаменте предпринимательства городской администрации, медицина - в департаменте медицины в районных администрациях", - отметил Николай Поворозник.

Первый заместитель главы КГГА проинформировал, что уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация об этом будет опубликована.

"За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города", - заверил Николай Поворозник.

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