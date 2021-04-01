В четверг, 1 апреля, Кабинет министров одобрил постановление о проведении конкурса на доставку пенсий и социальных выплат в Украине. О принятии постановления сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

После конкурса, с 1 сентября 2021 года, получение денег в наличной форме будет бесплатным только для части пенсионеров.

Документ пока не обнародован на сайте правительства, однако ранее Минсоцполитики публиковало проект нормативного акта.

В частности, планируется провести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. После конкурса, с 1 сентября, всех пенсионеров переведут в уполномоченный банк.

Согласно документу, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке домой будет проводиться получателями самостоятельно.

В то же время доставка пенсий и пособий домой получателям из числа лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, будет оплачиваться органами Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что с 1 апреля в Украине стали бесплатными некоторые стоматологические услуги.

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