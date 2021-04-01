Стоматология с 1 апреля: как полечить зубы за счет государства [ Редактировать ]
Источник: pxhere.com
С 1 апреля в Украине обновилась программа медицинских гарантий. В частности, стали бесплатными некоторые стоматологические услуги. Изменения утверждены постановлением Кабинета министров №133.
Чтобы бесплатно получить помощь у стоматолога, украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом. В "Программе медицинских гарантий" на 2021 год стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать:
- ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям (снятие острой боли или помощь в случаях, когда есть угроза для жизни);
- проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;
- плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
Список бесплатных услуг стоматологии с 1 апреля:
- неотложная стоматологическая помощь (дети и взрослые) и вызов бригады экстренной помощи в случае необходимости;
- плановая детская (до 18 лет) стоматология (без протезирования и ортодонтии);
- инструментальные исследования в случае неотложной помощи взрослым и детям или плановой детям;
- обезболивание;
- первичный осмотр с оценкой состояния пациента;
- профилактические осмотры учеников в школах и детей до 6 лет.
Бесплатно получить медицинскую помощь можно, если у пациента диагностировали:
- пульпит;
- перелом зуба;
- невралгию тройничного нерва;
- химический ожог слизистой рта;
- слюнно каменную болезнь;
- карбункул и фурункул;
- травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.
Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.
Ранее "Подробности" писали об основных причинах выпадения зубов.
по теме
Минулої доби зафіксували 10533 нових інфікування - найбільше у Києві, на Київщині та Львівщині
Через пандемію звільнилася колосальна кількість медиків - лікарі не витримують навантаження та умов роботи
Пандемія оголила ще одну смертельно небезпечну проблему. Катастрофічний дефіцит лікарів! Від пандемії звільнилася колосальна кількість медиків майже 40 тисяч. Це як населення невеличкого містечка!
Що краще - перехворіти, вакцинуватися чи все й одразу?
Винахід належить групі науковців Інституту фізіології Національної академії наук