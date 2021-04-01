С 1 апреля в Украине обновилась программа медицинских гарантий. В частности, стали бесплатными некоторые стоматологические услуги. Изменения утверждены постановлением Кабинета министров №133.

Чтобы бесплатно получить помощь у стоматолога, украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом. В "Программе медицинских гарантий" на 2021 год стоматологическая помощь взрослым и детям выделена в отдельный амбулаторный пакет. Он будет покрывать:

ургентную стоматологическую помощь взрослым и детям (снятие острой боли или помощь в случаях, когда есть угроза для жизни);

проведение инструментальных исследований в рамках ургентной стоматологической помощи;

плановую стоматологическую помощь, кроме ортодонтических процедур и протезирования.

Список бесплатных услуг стоматологии с 1 апреля:

неотложная стоматологическая помощь (дети и взрослые) и вызов бригады экстренной помощи в случае необходимости;

плановая детская (до 18 лет) стоматология (без протезирования и ортодонтии);

инструментальные исследования в случае неотложной помощи взрослым и детям или плановой детям;

обезболивание;

первичный осмотр с оценкой состояния пациента;

профилактические осмотры учеников в школах и детей до 6 лет.

Бесплатно получить медицинскую помощь можно, если у пациента диагностировали:

пульпит;

перелом зуба;

невралгию тройничного нерва;

химический ожог слизистой рта;

слюнно каменную болезнь;

карбункул и фурункул;

травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Протезирование, брекеты и другие дорогие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет.

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