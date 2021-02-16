Чемпион мира по футболу умер от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: Twitter
В Аргентине умер чемпион мира 1978 года, легендарный нападающий Леопольдо Луке. Ему был 71 год. Об этом сообщает национальная Ассоциация футбола.
"Прощай, чемпион", - говорится в сообщении с фотографией триумфального для национальной сборной домашнего Мундиаля.
¡Hasta siempre, campeón! 💙 pic.twitter.com/EWpNF91Spc— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) February 15, 2021
Леопольдо Луке на чемпионате мира 1978 года провел за сборную 5 матчей и забил 4 гола. Больше него из аргентинцев на свой счет записал только Марио Кемпеса - 6.
В 2005 году Леопольдо Луке перенес инфаркт и в последнее время страдал от болезни легких. В конце 2020 года у ветерана спорта был диагностирован коронавирус. Он долго время оставался дома на самоизоляции, но в начале января его госпитализировали с двусторонним воспалением легких.
Ранее сообщалось, что в сети появилось последнее видео с Диего Марадоной.
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