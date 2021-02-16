Леопольдо Луке на чемпионате мира 1978 года провел за сборную 5 матчей и забил 4 гола Источник: Twitter

В Аргентине умер чемпион мира 1978 года, легендарный нападающий Леопольдо Луке. Ему был 71 год. Об этом сообщает национальная Ассоциация футбола.

"Прощай, чемпион", - говорится в сообщении с фотографией триумфального для национальной сборной домашнего Мундиаля.

Леопольдо Луке на чемпионате мира 1978 года провел за сборную 5 матчей и забил 4 гола. Больше него из аргентинцев на свой счет записал только Марио Кемпеса - 6.

В 2005 году Леопольдо Луке перенес инфаркт и в последнее время страдал от болезни легких. В конце 2020 года у ветерана спорта был диагностирован коронавирус. Он долго время оставался дома на самоизоляции, но в начале января его госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

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