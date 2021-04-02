Российский блогер-миллионник Эдвард Бил стал виновником массового ДТП в Москве. Пранкер за рулем спортивного Audi RS6 выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце в центре российской столицы и спровоцировал серьезную аварию, в которой были разбиты пять автомобилей.

Момент ДТП попал на видео.

На фотографиях с места аварии видно, что на встречной полосе стоит синий спортивный универсал Audi RS6, рядом стоят другие поврежденные автомобили: темный седан Volkswagen Polo, красный хэтчбек Audi и белый кроссовер Range Rover Evoque.

Наиболее серьезно пострадал Volkswagen, в нем же спасатели срезали крышу, чтобы достать водителя. С места аварии в реанимацию попала 40-летняя женщина-водитель - консультант Госдумы Мария Артемова. У нее зафиксированы черепно-мозговая травма, переломы ног и другие травмы. Звезда Youtube не пострадал.

Эдварда Била отвезли в ИВС на Петровке, он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого. МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Медицинское освидетельствование показало, что Эдвард Бил в момент аварии был трезв. По словам адвоката, блогер готов оказать помощь потерпевшим "вне зависимости от признания его виновным".

Эдвард Бил - скандально известный блогер, который прославился благодаря пранкам на YouTube. Сейчас у него 4,3 миллиона подписчиков на Youtube.

Напомним, что 29 марта в страшном ДТП под Киевом погибли два человека.