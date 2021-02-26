В Польше на железнодорожной станции Гродзиско-Дольне, находящейся в Подкарпатском воеводстве, пассажирский поезд "Интерсити" протаранил локомотив

В результате аварии, легкие травмы получили 5 человек: 3 пассажира и 2 машиниста. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что виновником инцидента является машинист локомотива, задачей которого было переждать пассажирский поезд, но по пока неустановленным причинам, выехал на путь.

Отмечается, что на момент аварии в поезде ехали 23 человека. Для пассажиров предусмотрены автобусы до Люблина. Оттуда они продолжат движение поездом.

Фото: RMF24

Читайте также, в бельгийском городе Эринн пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль в то время как тот двигался по железнодорожному переезду. В результате трагического инцидента погибли 3 человека, находившихся внутри легковушки.

Кроме того, в Киеве поезд протаранил и разорвал легковушку. Водитель успел выскочить из салона, а его пассажиру не повезло - его изувеченное тело товарный поезд тянул еще километр, а от освидетельствования на алкоголь водитель ВАЗа отказался.

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