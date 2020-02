В четверг, 20 февраля, в Австралии, в штате Виктория, поезд с пассажирами сошел с рельсов. Есть погибшие, сообщает 7News.

ЧП произошло примерно в 45 километрах от Мельбурна

Поезд выполнял рейс "Сидней-Мельбурн", когда с рельсов сошли несколько вагонов. В поезде находилось не менее 160 пассажиров. Многие из них оказались заблокированы внутри вагонов.

На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Воздушное судно доставило одного пострадавшего в больницу в Мельбурн.

Также в медучреждения отвезли еще четырех пассажиров, получивших травмы. Их состояние стабильное.

"Полиция подтвердила, что в результате инцидента погибли два человека", - сообщает издание.

Движение поездов на данном участке перекрыто. По какой причине поезд сошел с рельсов, выясняется.

Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N