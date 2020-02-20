В Австралии пассажирский поезд "слетел" с рельсов, есть жертвы [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Австралии, в штате Виктория, поезд с пассажирами сошел с рельсов. Есть погибшие, сообщает 7News.
ЧП произошло примерно в 45 километрах от Мельбурна
Поезд выполнял рейс "Сидней-Мельбурн", когда с рельсов сошли несколько вагонов. В поезде находилось не менее 160 пассажиров. Многие из них оказались заблокированы внутри вагонов.
На место происшествия прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Воздушное судно доставило одного пострадавшего в больницу в Мельбурн.
Также в медучреждения отвезли еще четырех пассажиров, получивших травмы. Их состояние стабильное.
"Полиция подтвердила, что в результате инцидента погибли два человека", - сообщает издание.
Движение поездов на данном участке перекрыто. По какой причине поезд сошел с рельсов, выясняется.
Shocking scenes at Wallan. I’ve been sent this video that shows the aftermath of the passenger train derailment @theage pic.twitter.com/ry6v9YCv0N— erin pearson (@epearson_3) February 20, 2020
Ранее мы писали о том, что в Неаполе произошла страшная авария. Так,известно, что столкнулись поезда метро, 13 человек ранены.
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