Група країн ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією та Росією домовилася збільшити видобуток нафти. До липня - загалом на 1 мільйон барелів на добу.

Профільні міністри розраховують, що епідемічна ситуація у світі покращиться завдяки вакцинації та економічним стимулам. Це, в свою чергу, підвищить попит на паливо. Поки що ОПЕК утримують ціни за рахунок обмеження об'ємів нафти - щодня видобувають по 7 мільйонів барелів.