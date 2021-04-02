Президент США Джо Байден в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что ждет возможности снова посетить Украину. Американский лидер во всем поддерживает Украину.

Об этом в Facebook сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Байден поддерживает Украину во всем, а его команда высоко ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформирования страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", - заявил Ермак по итогам разговора президентов США и Украины.

Отметим, последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш-младший. Его визит состоялся весной 2008 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский обсудил с Байденом стягивание войск России к границе Украины.

Напомним, что бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что телефонный разговор между Зеленским и Байденом может быть отложен на будущее, поскольку сейчас у новой американской администрации "на повестке дня очень много вопросов".