Обострение на Донбассе: Украина пожаловалась Совбезу ООН [ Редактировать ]
Украинская делегация пожаловалась Совету безопасности ООН на агрессивные действия России. Речь идет об обострении на Донбассе и наращивание военного присутствия вблизи границы Украины.
Об этом говорится на странице Миссии Украины в ООН в Twitter.
Украина уверена, что давление на Россию позволит прекратить нагнетание ситуации.
"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание", - заявили в делегации.
Напомним, что накануне министр Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
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