Украинская делегация пожаловалась Совету безопасности ООН на агрессивные действия России. Речь идет об обострении на Донбассе и наращивание военного присутствия вблизи границы Украины.

Об этом говорится на странице Миссии Украины в ООН в Twitter.

Украина уверена, что давление на Россию позволит прекратить нагнетание ситуации.

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия России на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на Россию позволят прекратить военное нагнетание", - заявили в делегации.

Напомним, что накануне министр Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".