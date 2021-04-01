"США не оставят Украину в случае эскалации" - Пентагон [ Редактировать ]
В четверг, 1 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином обострение ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Так, обсуждалось поддержка Украины со стороны США.
Таран рассказал главе Пентагона о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран пожаловался, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.
Со своей стороны Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.
Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины.
Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.
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