В четверг, 1 апреля, послы Северноатлантического альянса НАТО провели встречу на фоне того, что Россия стягивает войска на границу с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

В связи с этим в НАТО выразили обеспокоенность.

Дипломаты обсудили эскалацию на Донбассе. Представитель НАТО сказал информагентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.

Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.

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