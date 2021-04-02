Главы Минобороны Украины и Великобритании обсудили ситуацию на Донбассе Источник: Министерство обороны Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес позвонил министру обороны Украины Андрею Тарану, чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе и концентрацию российских войск вблизи украинской границы. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны.

Министр обороны Украины проинформировал своего британского коллегу о развитии ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями и вокруг границ нашего государства. Он акцентировал внимание Бена Уоллеса на конкретных фактах наращивания Россией дополнительных воинских подразделений из разных регионов вблизи украинских границ.

Мы говорим о растущем агрессивном поведении России и, возможно, неизбежной эскалации. Высоко ценя решительную поддержку Украины со стороны Великобритании, мы просим вас удвоить бдительность и всестороннее сдерживание. Мировое сообщество должно твердо удержать Россию в зоне международного права.

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В свою очередь британский министр обороны подтвердил поддержку со стороны Соединенного Королевства суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины. Бена Уоллес заверил, что Великобритания продолжит помогать в подготовке украинских военнослужащих и наращивании боевой мощи украинской армии.

Напомним, что накануне министр Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".