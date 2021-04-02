Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что вчера в Офисе президента состоялось большое совещание по обострению на Донбассе. Совещание с участием президента Владимира Зеленского длилось до позднего вечера.

Об этом шла речь в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

"Вчера было большое совещание у президента. На нем присутствовали 8 генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", - сказал он.

Напомним, что накануне министр Таран обсудил обострение ситуации на Донбассе с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".