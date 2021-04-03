Вакцинированным американцам разрешили свободно путешествовать [ Редактировать ]
Американцы, которые полностью вакцинировались от COVID, смогут свободно путешествовать по стране. При этом им не нужно будет сдавать тесты на COVID-19 и отправляться на карантин.
Об этом говорится в обновленных правилах Центров по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.
Впрочем, наличие прививок от коронавируса не освобождает жителей США от ношения масок. Также им по-прежнему рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать большого количества людей.
Что касается международных поездок, то вакцинированным американцам не нужно сдавать тест на COVID перед отъездом, если этого не требует страна назначения.
Туристам, которые приезжают в США, нужно пройти тест на коронавирус даже в случае, если они получили дозу вакцины. Тесты нужно проходить перед посадкой на рейс и через три-пять дней после прибытия в Соединенные Штаты.
Людям, которые не получили полностью все дозы вакцины, рекомендуют избегать ненужных поездок. В случае, если путешествия избежать нельзя, нужно пройти тестирование за один-три дня до поездки и за три-пять дней после нее. Также такие путешественники должны оставаться на карантине в течение недели после поездки, даже если их тест на COVID-19 отрицательный.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе с 15 июня введут паспорта вакцинации. Также мы писали о том, что Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки COVID-19 из лаборатории в США.
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