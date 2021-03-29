Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения совместно с Минцифрой находятся на финальной стадии разработки паспорта вакцинации для украинцев. Его получат граждане, которые сделают две дозы прививки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным", - отметил глава министерства Максим Степанов.
Он подчеркнул, что проект документа уже практически готов, но дата его запуска еще не согласована.
"Остались чисто технические вопросы, которые мы с Минцифрой достаточно быстро решим. Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", - добавил глава Минздрава.
Ранее Зеленский высказался о паспортах вакцинации для украинцев.
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