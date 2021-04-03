Фото: на Донбассе от подрыва на мине погиб военный Источник: Министерство обороны Украины

Возле населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве 3 апреля. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".



Отмечается, что в результате взрыва мины украинский военный получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - рассказали в группировке.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

Также названы потери боевиков на Донбассе с начала перемирия.

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