Обострение на Донбассе: возле Шумов подорвался украинский военный [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Возле населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве 3 апреля. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".
Отмечается, что в результате взрыва мины украинский военный получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - рассказали в группировке.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
Также названы потери боевиков на Донбассе с начала перемирия.
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