Названы потери боевиков на Донбассе с начала перемирия [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
С начала перемирия на востоке Украины, которое было объявлено 27 июля 2020 года, на Донбассе было убито 185 и ранено 220 боевиков. Об этом сообщил в Twitter офицер разведки Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.
Из безвозвратных потерь боевиков (200) 177 - небоевые, 8 - боевые. Помимо этого, зафиксированы "санитарные" потери (300) в количестве 220 человек. Из них 213 - небоевые, 7 - боевые.
Также ВСУ уничтожили 12 единиц вражеской военной техники: одну боевую бронированную машину, шесть беспилотников и пять артиллерийских тягачей.
Только в марте 2021 года пророссийские боевики потеряли на Донбассе 24 человека убитыми и 37 ранеными.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала года в зоне ООС погибли 20 украинских военнослужащих и 57 были ранены.
Как сообщали "Подробности", 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
Группа разминирования ВСУ проводила осмотр местности в районе населенного пункта Шумы на предмет мин ПОМ-2, которые накануне дистанционно установили боевики. Саперы были убиты снайперским огнем.
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