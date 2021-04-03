На Донбассе ранены двое военных и гражданский [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 2 апреля, на Донбассе было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В результате обстрелов были ранены двое украинских военных и гражданский, сообщает пресс-служба ООС.
"В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Так, боевики 20 раз обстреляли позиции украинских защитников, а также осуществили один обстрел гражданской инфраструктуры в Красногоровке.
В частности, из минометов 82-го и 120-го калибров открывали огонь в направлении населенных пунктов Золотое-4, Новоалександровка. Возле Светлодарска и Новотошковского использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении Новолуганского боевики стреляли из гранатометов.
Кроме того, неподалеку Пищевика, Красногоровки и Гнутово открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Водяного вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков - из стрелкового оружия.
Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.
Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский провел большое совещание по Донбассу. На совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.
Также названы потери боевиков на Донбассе с начала перемирия.
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