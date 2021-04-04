В Украине появилась новая схема мошенничества. Теперь в сети стали продавать мобильные номера украинцев. Как пишет "Обозреватель", после покупки их используют мошенники, и пытаются украсть мобильный номер, звонят, представляясь банковскими сотрудниками.

Выяснилось, что за несколько тысяч гривен можно купить список номеров телефонов родителей в Киеве. В нем – тысячи номеров украинцев с маленькими детьми. При желании можно заказать номера клиентов конкретного банка, возраста, пола.

Собранные номера используют как законно (для опросов, "холодных" звонков с предложениями купить что-либо), так и в мошеннических целях.

За 10 тысяч гривен можно купить базу контактов уже с фамилиями. В несколько раз дешевле – базы, в которых есть только города и номера телефонов.

"Зная имя и отчество, мошеннику легче втереться в доверие украинцам и, например, внушить, что с их банковского счета пытались снять деньги", - говорится в сообщении.

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Номера собирают из нескольких источников:

открытых (контакты украинцы указывают сами в объявлениях и т.п);

закрытых (периодически базы контактов продают сотрудники банков или, например, онлайн-магазинов).

"Контакты с базами данных продают в сети уже очень давно", – говорит замглавы межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко.

Стоит отметить, что продажа контактов, например, в качестве предоставления информационных услуг, законом не запрещена.

Ранее сообщалось, что МВД предупреждает о новом виде мошенничества в Telegram.