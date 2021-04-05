2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины под руководством Зеленского ввел новые санкции против украинских граждан под надуманными и недоказанными поводами. И это уже вошло в преступную традицию ‒ правосудие в Украине уничтожается, а незаконная расправа осуществляется путем произвола СНБО.

Подобные действия Совета национальной безопасности и обороны Украины носят системный характер и направлены на внесудебное преследование неугодных. Сначала необоснованно, преступно заблокировали телевизионные каналы, затем ввели санкции против представителей единственной оппозиции в стране, потом в отношении граждан, а также компаний, которые получили лицензии на разработку недр. Все это делается незаконно. Это самая настоящая внесудебная расправа. Физические и юридические лица безосновательно, без суда признаны виновными в чем-то, что ни следствием, ни судом не подтверждено. В отношении них не просто введены санкции ‒ ограничены их конституционные права. Внесудебный террор, который сегодня взят на вооружение Зеленским и его командой ‒ незаконный, антиконституционный, ‒ продолжается.

Очевидно, что целью таких санкций являются внесудебная расправа с инакомыслящими, со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом, уничтожение и рейдерский захват бизнеса, выполнение политических заказов и пожеланий многочисленных центров влияния в окружении Президента Зеленского и тех, кто осуществляет внешнее управление Украиной и, не неся при этом никакой ответственности, использует украинскую власть в своих преступных интересах.

Кроме этого, работа Конституционного Суда заблокирована преступными действиями Зеленского. Сначала была попытка незаконно распустить КС, потом ‒ в нарушение Конституции ‒ прекратить полномочия отдельных его судей. В итоге сегодня Суд бездействует и будет бездействовать в ближайшие месяцы, а может быть, и годы.

Внесудебной расправой над телевизионными каналами, закрытием этих телеканалов, преследованием оппозиционных политиков и членов их семей Зеленский и его окружение создали себе условия для преступного систематического злоупотребления властью на пути узурпации власти и разрушения конституционного строя.

При этом они забывают, что нарушается один из основополагающих конституционных принципов правового государства ‒ принцип презумпции невиновности. Нарушается конституционное право граждан на защиту, так как они лишены возможности защищаться и доказывать не только необоснованность и надуманность обвинений, но и наказаний, которые применяются по отношению к ним. Власть преступно навешивает ярлыки и, по сути, выносит приговоры, подменяя собой правосудие в стране.

Такие незаконные действия, которые Президент Зеленский почему-то считает государственной политикой и якобы борьбой в интересах национальной безопасности, уничтожают верховенство права в Украине и правовое государство ‒ то государство, которое ему неосмотрительно доверил Украинский народ.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет решительный протест против попыток власти уничтожить правовое государство, против грубого нарушения властью норм Конституции и законов Украины, неспособности защищать интересы государства правовым путем.

Удивляет то, что международные организации, которые призваны защищать права и свободы граждан, до сих пор не дали оценку такому вопиющему произволу власти ‒ нарушению Конституции и законов Украины, разрушению основ правового государства, внесудебным политическим преследованиям и попранию прав человека, что так сильно волновало и возмущало их всего несколько лет назад. Но тогда власть, хоть ее и называли "преступной", не занималась внесудебной расправой над гражданами Украины.

Обращает на себя внимание и тотальное игнорирование такого правового беспредела со стороны Евросоюза и США, декларирующих высокие демократические ценности, одной из которых является право на справедливый суд. Малейшие сомнения в соблюдении этого права в других странах Восточной Европы ‒ тех, которые не идут в фарватере внешней политики Вашингтона, всегда вызывают море возмущения и даже санкции, а вот украинской власти предоставлена индульгенция для совершения любых преступных действий. Пора признать, что у европейских ценностей есть цена ‒ национальный суверенитет. Тем, кто сдает его глобалистам, позволено грабить, притеснять национальные меньшинства и оппозицию, закрывать неугодные СМИ. Тем же, кто решительно его отстаивает, уготованы обвинения и кары.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" убеждена: власть должна понести ответственность за свои противоправные и антиконституционные действия ‒ за циничное попрание свободы слова в стране, за незаконное внесудебное преследование оппозиции, граждан Украины и украинских юридических лиц, за политику репрессий, которую Зеленский и его окружение пытаются сделать нормой в Украине.

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"