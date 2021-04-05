Частина американців протестує через карантинні обмеження - люди влаштовують гучні вечірки та знімають маски. А психологи вже запровадили термін, яким це пояснюють. Дмитро Анопченко продовжить.

Весна змінила Вашингтон. Місто у білих пелюстках квітучих вишень і настрої геть інші. На вулицях уперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають. На галявині навколо Конгресу - численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили…

За такої погоди хочеться дихати на повні груди - і зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять. І це "свято неслухняності" не тільки у столиці, а й по всій Америці.

А це знаменитий Майамі Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон, курорт "запакований" так, що ані номерів у готелях, ані місць у ресторанах - немає.

Так круто! Шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати.

Відтягнутися "по кайфу" біля океану збирається так багато охочих, що місцева влада небачена справа - комендантську годину запровадила.

Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче. Доходить до сутичок. Це хоч і дуже схоже - геть не чергові протести Black lifes matter!

А протистояння копів із туристами.

І такі настрої по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. "втома від карантину", коли люди настільки божеволіють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати.

Роузенн Хоудж, вивчає соціальну психологію:

Більшість епідемій - згадати ту ж "іспанку"- тривали три роки. То ж ми лише посередині, це зовсім не кінець! Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися!

Вчені кажуть: нехтування обмеженнями - це вже не недбалість, а нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист. І підсвідомо зменшує небезпеку:

Цим же "синдромом втоми" пояснюють і рішення влади окремих штатів (того ж Техасу) взагалі скасувати масковий режим! Мовляв, чиновники теж люди - з діагнозом! Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували!

Келлі Райлін, власниця ресторанчика:

Так, тепер нам можна бути без масок. І не треба дотримуватися усіх "ковідних мандатів". Техас це так масштабно святкує, що за один день 10 відсотків усіх моїх алкогольних запасів розкупили!

Попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів (мовляв, усе це зарано!) приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і Вашингтонські вулиці переповнені порушниками.

Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди - самі собі дали поблажку. І тепер питання, як синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться.