В ЮАР 68 заключенных одной из тюрем совершили побег.

Об этом пишет BBC.

По информации, осужденные воплотили в жизнь свой план и, нейтрализовав охрану, покинули территорию учреждения.

Беглецы одолели охранников, взяли ключи, заперли трех охранников в камере и открыли другие камеры, прежде чем бежать через главный вход и через крышу.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. 451 заключенного охраняли 20 сотрудников. Часть заключенных напала на охранников и смогла их обезоружить. Восемь сотрудников были ранены.

Prisoners escape Malmesbury. Some even hijacked a vehicle. pic.twitter.com/HqugqzLu5M — Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020

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