Заключенные совершили массовый побег из тюрьмы (видео) [ Редактировать ]
В ЮАР 68 заключенных одной из тюрем совершили побег.
Об этом пишет BBC.
По информации, осужденные воплотили в жизнь свой план и, нейтрализовав охрану, покинули территорию учреждения.
Беглецы одолели охранников, взяли ключи, заперли трех охранников в камере и открыли другие камеры, прежде чем бежать через главный вход и через крышу.
Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. 451 заключенного охраняли 20 сотрудников. Часть заключенных напала на охранников и смогла их обезоружить. Восемь сотрудников были ранены.
Prisoners escape Malmesbury. Some even hijacked a vehicle. pic.twitter.com/HqugqzLu5M— Yusuf Abramjee (@Abramjee) July 24, 2020
Читайте также, в Австралии мужчина совершил побег и покончил с собой. Человек был известен полиции, но не имел значительной криминальной истории.
по теме
В США "двоечнице" грозит тюремное заключение
Девочка не выполняла школьные домашние задания
В Южной Корее мужчина совершил "покушение" на президента
Мужчину задержали полицейские
Океан устроил в городе "пенную вечеринку" (видео)
Такое явление произошло после сильных штормов
В США вернутся к высшей мере наказания
Такие меры будут приняты впервые за 15 лет
На севере Израиля случилось военное ЧП
В приграничных городах появилось особое распоряжение