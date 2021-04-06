"Чорна п'ятниця" для контрабандистів та посадовців митниці. Минулого тижня РНБО запровадила санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди. Від посад відсторонили десятки чиновників. І на цьому, - запевнила влада, - боротьба не закінчиться.

Наскільки загрозливих масштабів сягнули збитки від контрабанди в Україні? І чи справді ефективними є такі "чистки" та санкції?

Вони нам - тонни фірмового одягу, замаскованого під "секунд"! А ще - елітний алкоголь та сучасну техніку на будь-який гаманець.

А ми їм - дешеві сигарети. Карпатський ліс - ешелонами, і поліський бурштин - мало не тоннами.

І все це - підпільними стежками через кордони, або офіційно через митницю - під "надійним дахом" пригодованих митників. Українська контрабанда - те, на чому багатіють її королі, і бідніє державний бюджет.

Володимир Зеленський, президент України:

Збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці.

Тож влада на найвищому рівні вирішила дати контрабандистам бій! Бо саме вони завдають найбільших збитків для державного бюджету. Для сум, які проходять повз казну - сьогоднішня новина:

На пропускному пункті Ягодин прикордонники виявили новенький брендовий одяг з Польщі серед вантажу з гуманітаркою. І сума цього "сірого" товару, який розійшовся б українськими магазинами - більш як 25 мільйонів гривень! І це лише один вантаж! І краплина в контрабандному морі.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Обсяг оцього "чорного" ввезення товарів складає близько 220 - 320 млрд грн у рік. Відповідно державний бюджет не отримує від 70 до 96 млрд гривень щороку. Уявіть собі, якби ці кошти увійшли в легальну економіку і стали доходами бюджету, то ми б могли на цю суму - умовно 80-90 млрд грн збільшити доходи бюджету, зменшити дефіцит і відповідно зменшити запозичення.

Схем нелегального ввезення товарів - десятки. "Чорна контрабанда", "Пересорт", "Перерваний транзит". Найпопулярніша схема - це з товарами прикриття, коли декларують дешеві речі замість дорогих. Або знижують вагу. Або як у "чорній контрабанді" - найбільш зухвалій схемі: товар просто не реєструють, або взагалі везуть повз митних пунктів.

І все це не лише недоотримання грошей в бюджет, це ще й удар по своїй економіці і своєму виробнику.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Тому що в результаті того, що завозиться контрабанда, з якої не сплачуються податки, - то вона стає дешевшою, ніж українська продукція, яка вироблена в Україні, і як результат такої неконкурентної боротьби - Україна втрачає робочі місця.

Окрім схем, за якими працюють контрабандисти, цей тіньовий бізнес має свою чітку ієрархію. Це і найнижчий рівень - "чолноки", які на собі перевозять, приміром, сигарети через кордон, і митники різних рангів. І еліта: королі контрабанди.

Володимир Зеленський, президент України:

Вперше в історії України, запроваджені персональні санкції, зокрема заблоковані активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ, апарату РНБО, можна назвати ТОП-десяткою української контрабанди.

І ця п'ятниця стала чорною саме для них. Серед цієї золотої десятки - і одіозний львівський бізнесмен Володимир Дідух, якого називають кримінальним авторитетом "Вова Морда". І одесит Вадим Альперін, якого 4 роки тому НАБУ піймала хабарі у 800 000 доларів!

Загалом, у санкційному списку всі колишні високопосадовці митниці - їхнє майно та активи заморожені.

Та чистка почалася не лише у "верхах". На митниці звільнили понад 100 людей - і керівників, і працівників постів.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Дуже важливо, щоб після цих рішень які приймає РНБО, подивитися - хто конкретно прийде на ці нові посади, чи він буде реально боротися з контрабандою, і чи буде він проводити реформи, які гальмувалися протягом останніх років.

Та чи можуть щось реально змінити "чистки" на митниці та санкції проти контрабандистів? Експерти стверджують: потрібен комплексний підхід.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Паралельно із санкціями мають відбуватися кримінальні провадження і вони мають бути доведені до судів. Мають бути вичищені не тільки контрабандні клани, як злочинні організації, і також корумповані працівники правоохоронних і митних органів. І також має бути комплекс законодавчих і управлінських рішень з боку нашої влади, з боку уряду і парламенту з врегулювання статусу митниці.

Проблемою є й відсутність кримінального покарання за звичайну "товарну" контрабанду. Президент згадав і про це. А ще пообіцяв - далі буде…