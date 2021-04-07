Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сомневается в правдивости информации о том, что Иран предъявил обвинения 10 причастным к катастрофе самолета МАУ. Украинская сторона не получала официальных сообщений об этом.

Как подчеркнул Енин, очень часто "информационные сливы", которые распространяют иранские СМИ, не подтверждаются.

"К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлены обвинения, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, причастны ли эти лица к катастрофе", - сказал он.

Енин добавил, что украинская сторона неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в техническом расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к катастрофе самолета МАУ.

Напомним, что Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы с самолетом МАУ.

30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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