В среду, 17 марта, иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет об авиакатастрофе украинского пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт иранского ведомства.

Так, согласно данным отчета, причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель".

Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО...вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты.

Напомним, катастрофа произошла 7 января 2020 года. Самолет Международных авиалиний Украины сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, в частности, украинский экипаж.

Напомним, в среду, 30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.

Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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