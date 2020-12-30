Иран завершил расследование катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране заявили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, передает IRNA.

"Окончательный отчет был напечатан на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам и вскоре будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации", - сказал министр.

Отметим, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинских и 63 граждан Канады.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что Иран передал Украине финальный отчет. Так, отмечалось, что 22 декабря Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Однако уже 23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о том, что Украина не получала от Ирана документов финального отчета по катастрофе самолета МАУ.

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