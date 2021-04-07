Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток-2" с целью его закрытия. Должность спецпредставителя предложили советнику Байдена экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

Должность спецпредставителя по "Северному потоку-2" Хокстейну предложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

"Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

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