В пятницу, 2 апреля, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил о том, что у Франции и Германии разные позиции по "Северному потоку-2", но между странами идет дискуссия, чтобы найти общее видение. Об этом он сказал в эфире BFM.

Как сказал президент республики год назад, у нас есть настороженность в отношении этого проекта, потому что он создает зависимость от России.

В связи с различием позиций страны ведут дискуссию. "Потому что изначально у нас разные позиции, как это иногда случается в Европе. И мы пытаемся найти общую позицию..., чтобы не разобщаться", - добавил он.

Как известно, Германия последовательно выступает за завершение строительства газопровода, но с сохранением транзита газа через Украину.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

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